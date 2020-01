Cristian Imparato si confessa: “Ho la malattia di Crohn” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In una serie di messaggi recentemente pubblicati su Instagram, l’ex GF Cristian Imparato ha deciso di dare ampio spazio ad una confessione personale. Attraverso un messaggio e una serie di stories pubblicate nel corso di pochi minuti, è arrivata infatti la trattazione esaustiva, sincera, della malattia che da sempre ha accompagnato la carriera del siciliano: il morbo di Corhn. Una patologia poco nota, ma che ha seguito l’intera carriera di Imparato, ora per la prima volta disposto ad affrontarla apertamente e senza imbarazzo. “Sei sempre stato lì, pronto a fermare ogni mio progetto“, le sue parole, rivolte direttamente alla malattia. “Sei la più grande sfida della mia vita, ma voglio dirtelo; non più paura di nominarti. Anzi, ho Imparato a combatterti“. Cristian Imparato ha raccontato la propria vita con la malattia di Crohn, e di come il morbo ne ha ... velvetgossip

