Cremona, stuprò una prostituta sulla Paullese: incastrato dopo 10 anni grazie al Dna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel 2010 a Pandino, in provincia di Cremona, una prostituta aveva subito una violenta aggressione sfociata poi in uno stupro. Ora, a distanza di dieci anni dall'accaduto, i carabinieri sono riusciti grazie al Dna a risalire all'identità del responsabile: si tratta di un 41enne che è stato denunciato per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina aggravata e lesioni personali. fanpage

