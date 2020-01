Cos’è la peste suina e quali sono i rischi in Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo la preoccupazione per il misterioso coronavirus proveniente dalla Cina, il microrganismo che si trasmette anche agli umani ed ha già infettato migliaia di persone, una nuova minaccia per la salute arriva dall’Oriente: la peste suina. Dopo che la Guardia di Finanza ha sequestrato a Padova 10 tonnellate di carne infetta, sono immediatamente scattati i controlli per prevenire il rischio contagio. Ma cos’è la peste suina, quali sono i sintomi e i rischi in Italia? peste suina: cos’è? La peste suina africana (PSA) è un’infezione che colpisce principalmente i maiali ed i cinghiali, con una probabilità di morte che si aggira attorno al 50-70%. La malattia è altamente contagiosa e deriva da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus. Questo microrganismo è in grado di bloccare la formazione degli anticorpi nell’animale, portandolo alla morte. ... notizie

