Cosa c’è scritto nel decreto per il rilancio della Banca Popolare di Bari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'Aula della Camera ha approvato con 412 voti a favore il decreto per il rilancio della Banca Popolare di Bari, dopo che lo scorso dicembre Bankitalia ne aveva annunciato il commissariamento a causa delle ingenti perdite finanziarie. Il testo, che dovrà ora passare al Senato per la seconda lettura, prevede un piano di investimenti a sostegno di occupazione e imprese nel Mezzogiorno. Ma vediamo nel dettaglio di che Cosa si tratta. fanpage

