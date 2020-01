CorSport: ore decisive per Politano. Giuntoli ha accordo con l’Inter ma non con il calciatore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Napoli si inserisce prepotentemente nella trattativa per Matteo Politano. Il Corriere dello Sport scrive che il club “ha raggiunto un’intesa con l’Inter sulla base di 18 milioni più 2 di bonus, riaprendo una vecchia trattativa. Il ds Giuntoli, però, deve ora trovare l’accordo con il calciatore. Che ha sempre ribadito in queste ore di volere a tutti i costi la Roma. Con la quale, ovviamente, ha già raggiunto l’accordo per un contratto da 2 milioni netti a stagione fino al 2024”. Il quotidiano sportivo scrive che la Roma ha deciso di lasciar passare qualche giorno e poi ricominciare a trattare. Petrachi evidentemente sta valutando altre offerte, ma Fonseca ha indicato come sua priorità Politano, che a sua volta scalpita per tornare a casa. “Ma è chiaro che l’Intervento del Napoli costringerà Petrachi a effettuare un rilancio rapido per evitare che l’accordo con il calciatore venga ... ilnapolista

