CorSport | Napoli-Lazio è la vittoria del cuore ritrovato al San Paolo

Quella di ieri sera sulla Lazio è stata soprattutto una vittoria di cuore, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Non solo per la prestazione e il cuore a mille fino all'ultimo secondo, e nemmeno soltanto perché la squadra ha dato un calcio alla crisi e immaginato di poter pensare a un nuovo inizio. Ma perché "è stata soprattutto la vittoria del cuore ritrovato al San Paolo, della corrispondenza d'amorosi sensi ristabilita con i tifosi. Finalmente lo stadio e il Napoli sono una cosa sola. Si canta nuovamente tutti assieme. Al centro del cuore ritrovato c'è Lorenzo Insigne, con il suo gol spettacolare, la sua prova da vero capitano coraggioso, a spingere i compagni, a incitare i tifosi. Una notte di liberazione, la prima vera soddisfazione per Rino Gattuso che da oggi può puntellarsi su un ritrovato senso di appartenenza"

