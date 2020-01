Corsera: La vittoria del Napoli è una vittoria delle motivazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche i tifosi hanno capito che la situazione era veramente drammatica, scrive il Corriere della Sera, e non c’era più da perdere tempo, ed hanno deciso di sospendere lo sciopero e tornare al San Paolo nella partita di Coppa di ieri sera contro la Lazio Risistemati nelle curve i gruppi organizzati, hanno messo alle spalle il passato di rabbia, delusione e intolleranza alle regole. Questo è il tempo di aiutare Gattuso e i suoi, molto in bilico in questo momento, reduci dal secondo ritiro e con (finalmente) il sangue negli occhi. Il Napoli vince la partita nelle motivazioni, sottolinea il Corriere Questione di obiettivi, perché in Europa ci si può arrivare in più modi. Il Napoli tenta la via breve, la Lazio punta più in alto, è più in alto L'articolo Corsera: La vittoria del Napoli è una vittoria delle motivazioni ilNapolista. ilnapolista

