Coronavirus, Wuhan in quarantena: l'OMS riunisce il comitato straordinario (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua a cambiare la situazione riguardante il Coronavirus, un'epidemia scoppiata nella città cinese di Wuhan e diventata allarme in tutto il mondo. Le vittime sono salite da 9 a 17, raddoppiando in 24 ore, come annunciano le autorità cinesi riportante la BBC. Wuhan nel frattempo è stata di fatto posta in quarantena: fermati voli e altri mezzi di arrivo nella metropoli, che conta 11 milioni di abitanti. l'OMS nel frattempo ha convocato il comitato straordinario per valutare se alzare l'asticella da epidemia a pandemia, visti i casi che si stanno registrando anche fuori dalla Cina. Coronavirus: in Cina la metropoli in quarantena Nel tentativo di contenere la diffusione del 2019-nCoV, il Coronavirus, la città di Wuhan è stata chiusa. Uno stop non solo ai collegamenti con l'esterno, ma anche a bus, metropolitana e traghetti dalle 10 (ora locale) di mercoledì. Blocco totale dei ...

tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… -