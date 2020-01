Coronavirus scoperto in Cina: le analisi escludono il caso sospetto in Australia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le autorità Australiane hanno annunciato che le analisi effettuate su un uomo che si temeva avesse contratto il nuovo Coronavirus simile alla SARS sono risultate negative: l’uomo, cinese, è stato tenuto in quarantena nella sua casa a Brisbane dopo essere rientrato da Wuhan con un disturbo respiratorio. Wuhan è l’epicentro della nuova malattia che finora ha provocato la morte di 9 persone e ne ha contagiate oltre 400. Il virus è simile a quello della SARS.L'articolo Coronavirus scoperto in Cina: le analisi escludono il caso sospetto in Australia Meteo Web. meteoweb.eu

