Coronavirus – Riunita la task-force del Ministero della Salute (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Coronavirus – Riunita la task-force del Ministero della Salute – Questa mattina al Ministero della Salute si è Riunita, presso l’Ufficio di Gabinetto, la task-force con compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno Coronavirus 2019-nCoV. La task-force a cui ha partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà attiva 24 ore su 24. Essa è composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dall’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dall’Agenzia italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal Consigliere diplomatico. Nella prima riunione è stato verificato che le strutture sanitarie competenti sono adeguatamente allertate a fronteggiare la situazione in ... romadailynews

romadailynews : Coronavirus – Riunita la task-force del Ministero della Salute: Coronavirus – Riunita la… - Agenpress : Coronavirus 2019-nCoV: riunita la task-force del Ministero della Salute - RedattoreSocial : #Coronavirus, al ministero riunita la task force: attiva 24 ore su 24. Il ministro Speranza: 'Seguiamo la situazio… -