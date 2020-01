Coronavirus: perché il Capodanno cinese aumenta il rischio contagio in Europa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’emergenza sanitaria in Cina, dopo la diffusione del Coronavirus, è ormai una certezza. Il Wuhan Huanan (mercato ittico della città, chiuso dopo le verifiche delle autorità competenti) è stato il ground zero dell’epidemia: tutto ha avuto inizio qui, in pieno centro, nel quartiere esclusivo circondato dai palazzoni di nuova generazione, scuole e ville. È proprio nel mercato del capoluogo della provincia di Hubei che è avvenuto il contagio. Gli animali selvatici hanno fatto da vettore, il primo contagio è stato riscontrato nei clienti e nei venditori del Huanan. Coronavirus: la situazione Diverse le misure di sicurezza adottate: negli hotel ad esempio, e più semplicemente prima di accedere a luoghi frequentati, occorre misurare la temperatura, utilizzare disinfettante, indossare guanti e mascherine. In Italia si monitorano tutti i voli in partenza da Wuhan verso il nostro ... notizie

