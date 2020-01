Coronavirus in Cina, i consigli dei medici per chi è all’estero o deve mettersi in viaggio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con l’aumento dei contagi in Cina della polmonite da Coronavirus, aumentano i controlli di sicurezza negli aeroporti internazionali. Misure necessarie soprattutto in vista delle festività in Cina per il Capodanno lunare (25 gennaio) che porterà milioni di persone a viaggiare, anche verso l’estero. Per ora non c’è allarme per l’Europa, ma la Farnesina e il ministero della Salute hanno diffuso alcune linee guida sia per chi viaggia, sia per i medici di famiglia. L'articolo Coronavirus in Cina, i consigli dei medici per chi è all’estero o deve mettersi in viaggio proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

