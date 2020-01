Coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti sulla malattia. Le ultime notizie sull’epidemia causata dal Coronavirus in Cina riferiscono purtroppo di un amento del numero dei casi, che sono saliti a oltre 400, ma potrebbero essere anche di più, e purtroppo anche dei morti: secondo le autorità locali sarebbero saliti a 9, mentre diverse fonti di … L'articolo Coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -