Coronavirus, in Cina continua a crescere il numero delle vittime. In Italia il ministero della Salute costituisce una task-force. Allertati anche i medici di famiglia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è riunita questa mattina al ministero della Salute la task-force che avrà il compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno Coronavirus 2019-nCoV, il misterioso virus che in Cina ha già fatto 19 vittime e centinaia di contagiati. L’unità di crisi, a cui ha partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza, sarà attiva 24 ore su 24, anche se al momento non risultano casi di contagio in Italia. “Nella prima riunione – fa sapere lo stesso ministero – è stato verificato che le strutture sanitarie competenti sono adeguatamente allertate a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. È già attivo uno specifico canale sanitario per tutti i viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan. Si è convenuto, inoltre, di diramare ad ... lanotiziagiornale

