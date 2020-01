Coronavirus, il primo caso negli Stati Uniti dopo i 9 morti in Cina: “Uomo in condizioni stabili. Viene da Wuhan” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aumentano i contagi del Coronavirus in Cina: secondo gli ultimi dati forniti dal vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin, i casi accertati in tutto il Paese hanno superato i 400 e le vittime sono aumentate da sei a nove. Intanto aumentano i casi anche fuori dal Paese: il virus è stato intercettato per la prima volta anche a Macao e negli Stati Uniti, dove un uomo è stato ricoverato in isolamento al Providence Regional Medical Center di Everett, nello stato di Washington. Le sue condizioni sono stabili. Era appena tornato Wuhan, il focolaio dove si è diffuso il virus. L’uomo, che era stato ricoverato per polmonite la scorsa settimana, avrebbe detto però di non essere stato nel mercato centrale della città cinese, dove sono messi in vendita pesci ed animali selvatici, considerato l’origine del virus. Fonti al Washington Post precisano che l’uomo è arrivato negli Usa ... ilfattoquotidiano

