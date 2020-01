Coronavirus cinese: un caso a Macao, croupier dei casinò con le mascherine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Macao, regione semi-autonoma cinese, ha annunciato il primo caso accertato del Coronavirus scoperto in Cina: per contenere l’epidemia è stato dunque ordinato a tutti gli impiegati dei casinò di indossare una mascherina. Il primo caso accertato a Macao ha riguardato una imprenditrice di 52 anni giunta in treno da Zhuhai. “Una serie di test ha dimostrato che era positiva al Coronavirus e che aveva sintomi di polmonite“, ha confermato Lei Chin-lon, capo del dipartimento della salute di Macanan.L'articolo Coronavirus cinese: un caso a Macao, croupier dei casinò con le mascherine Meteo Web. meteoweb.eu

