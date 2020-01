Coronavirus Cina | virus negli Stati Uniti e sale l’allarme in Europa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Coronavirus Cina raggiunge ufficialmente anche gli Stati Uniti. Lo riferisce la CNN che descrive il primo caso su suolo americano. Allerta anche in Europa. Ed ora il Coronavirus Cina inizia davvero a fare paura. Nelle scorse ore sono aumentati a 9 i decessi ufficiali correlabili alla malattia, dopo aggiornamenti di qualche giorno fa che parlavano … L'articolo Coronavirus Cina virus negli Stati Uniti e sale l’allarme in Europa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… -