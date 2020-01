Coppa Italia, Juventus Roma probabili formazioni: fuori Ramsey, ballottaggio Douglas Costa-Bernardeschi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Juventus Roma probabili formazioni- Tutto pronto per il match dell‘Allianz Stadium tra Juve e Roma, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Tante novità per Maurizio Sarri, il quale non rivoluzionerà, però, l’assetto tattico bianconero. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 4-3-1-2, con Buffon in porta e difesa composta da Bonucci-Rugani, con De Ligt in panchina. Sugli esterni spazio per Cuadrado, ormai totalmente recupero dall’attacco febbrile e Danilo, con Alex Sandro ancora non al meglio della condizione fisica. Pjanic agirà in posizione di play maker, con ai suoi lati Bentancur e Rabiot, anche se non è esclusa la presenza di Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala, anche se potrebbe agire, con ogni probabilità da trequartista. Juventus Roma probabili formazioni: c’è Higuain, ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa Come accennato nella ... juvedipendenza

