Coppa Italia, Juventus Roma 0-0 LIVE: manca poco al fischio d’inizio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) All’Allianz Stadium, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Juventus e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Roma si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Roma 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Roma 0-0: risultato e tabellino Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri A disp. Szczesny, Pinsoglio, de Ligt, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Dybala, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, ... calcionews24

