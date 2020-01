Controlli straordinari in Valle Telesina: perquisizioni, sequestri, fermi e denunce (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 21 pattuglie, dislocate su tutto il territorio di competenza, da Morcone ad Amorosi, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti e delle rapine sia in danno di privati che di istituti di credito. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta. Maggiore impulso è stato dato anche al contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Lusinghieri sono stati i risultati ottenuti, con ben 194 autoveicoli controllati, 8 perquisizioni eseguite e 20 contestazioni al codice della strada con conseguenti sanzioni, fermi e sequestri ... anteprima24

puntomagazine : Dislocate sul territorio 21 pattuglie per garantire la tranquillità della popolazione attraverso la prevenzione dei… - NTR24 : Sannio, controlli straordinari dei carabinieri: perquisizioni, sequestri e denunce - EcodiSicilia : Catania: controlli straordinari a Librino @ecodisicilia -