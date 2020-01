Conte | “Se Di Maio lascia guida del M5S | lo rispetterò | ma mi dispiacerà”

Conte: “Se Di Maio lascia guida del M5S<br> lo rispetterò, ma mi dispiacerà” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte questa mattina è stato ospite a RTL 102.5 e tra le domande a cui ha dovuto rispondere ce ne è stato anche una sulla possibilità che Luigi Di Maio lasci il ruolo di capo politico del MoVimento 5 Stelle. Il Premier ha commentato:“A parte che non mi piace commentare le indiscrezioni Credo che Di Maio sia stato tirato per la giacchetta in questi giorni. Aspettiamo che lui assuma iniziative in questa direzione e poi commenterò”Ma ha anche aggiunto che sul piano personale gli dispiacerebbe:“Se questa fosse la sua decisione lo rispetterò. Se dovesse maturare questa decisione, lo farà col massimo senso di responsabilità. E sicuramente mi dispiacerà sul piano personale”A Giuseppe Conte è stata fatta anche una domanda sulle imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, dove i cittadini saranno chiamati alle urne domenica ... blogo

