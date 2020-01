Consigliere M5s citofona alla sede della Lega: “Dove sono i 49 milioni?” (VIDEO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Consigliere M5s citofona alla sede della Lega: “Ho suonato per chiedere conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato dal 2008 al 2010”. MILANO – Consigliere del M5s citofona alla sede della Lega per chiedere dove sono i ‘famosi’ 49 milioni. E’ questa la risposta (simpatica) del partito grillino a Salvini che a Bologna è stato protagonista di una visita a casa di un presunto spacciatore di origine tunisina. “E’ chiaro che Salvini – sottolinea l’esponente pentastellato – non può permettersi di dare lezioni di morale e giustizia a nessuno e non può trasformare piazze in tribunali. Non mi risulta che da ministro dell’Interno sia stato così proattivo nel suonare il campanello a tangentisti, camorristi o a partiti che hanno incassato illecitamente rimborsi elettorali“. Consigliere regionale M5s ... newsmondo

