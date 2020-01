Coni, l’emendamento di Lotti per restituire soldi e potere a Malagò. M5s: “Non si torna indietro”. Ma ‘Sport e Salute’ è già al capolinea (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luca e Giovanni, Lotti e Malagò: chi si rivede. Che tempi quelli in cui ministro e presidente del Coni facevano sfracelli nello sport italiano, dai finanziamenti per la Ryder Cup di golf alla legge per regalare a un terzo mandato alla guida del Coni, passando per il commissariamento della Federcalcio e l’imponente progetto di impiantistica Sport e periferie. Oggi il Comitato olimpico è stato messo all’angolo dall’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lotti invece è un “deputato semplice” (per dirla alla maniera di Renzi) ma non ha dimenticato la passione per lo sport e tanto meno il suo amico: insieme ad altri tre parlamentari Pd, ha appena presentato un emendamento al Milleproroghe che di fatto cancellerebbe la riforma dello sport targata Lega-M5s. Per restituire soldi e potere a Malagò, ovvio. LA RIFORMA MANCATA – Un anno fa di questi tempi il sistema dello sport italiano è ... ilfattoquotidiano

