Conferma: alle 17 Di Maio annuncia le dimissioni da capo politico. Verso la reggenza di Vito Crimi? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si va Verso l’ufficialità delle indiscrezioni circolate ieri. Fonti interne al M5s Confermano che Luigi Di Maio sta per abbandonare la poltrona di capo politico del Movimento. E lo farà oggi, 22 gennaio, alle 17, al Tempio di Adriano. L’occasione è quella della presentazione dei facilitatori regionali del M5s. La Conferma arriva anche dall’agenzia di stampa Ansa, secondo cui è sempre più probabile che la reggenza del M5s venga affidata a Vito Crimi. Salvo sorprese, se tutto si svolgerà come da copione Confermato da fonti M5s – le dimissioni del leader pentastellato arrivano a quattro giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Già ieri, 21 gennaio, il ministro degli Esteri aveva fatto sapere di aver convocato per oggi alle ore 10 i ministri e i viceministri del Movimento. Un vertice che, secondo fonti ... open.online

