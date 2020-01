Con il voto sulla discarica la giunta di Virginia Raggi è finita nei fatti: è campagna elettorale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La frattura nel Movimento 5 stelle sull'individuazione del sito di Monte Carnevale per una nuova discarica certifica l'incapacità dell'amministrazione di Virginia Raggi di intervenire sui problemi più gravi della città. Da oggi, davvero, si apre una lunga campagna elettorale fino alle elezioni comunali del 2021. Un anno e mezzo in cui Roma rischia di rimanere in apnea, bloccata. roma.fanpage

matteosalvinimi : #Salvini: Con il voto in Emilia-Romagna e in Calabria: Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti prenderanno atto che non… - Giorgiolaporta : Ma #Marescotti, candidato trombato alle elezioni europee con SeL vorrebbe dare lezioni di #democrazia a #Salvini ch… - ItaliaViva : Il voto di oggi in commissione giustizia sulla #prescrizione avalla l’approccio giustizialista. Il Pd vota con il M… -