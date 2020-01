Clio Make Up irriconoscibile: così sembra Lady Gaga [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Siamo abituati a vedere una Clio Make Up sempre acqua e sapone, capelli biondi e sciolti, occhi verde acquamarina e labbra carnose, ma mai volgari. Oggi, invece, ve la mostriamo in una versione inedita, qualcuno ha detto: “sembri Lady Gaga…” Clio come Germanotta Ebbene sì! Clio sembra proprio Germanotta! Parrucca bianco perla, occhi super truccati, labbra coloratissime e sguardo intrigante e un po’ aggresive! Sia chiaro, è bellissima sempre, ma per noi è irriconoscibile. Grande Clio, ci piaci tanto, anche così! L'articolo Clio Make Up irriconoscibile: così sembra Lady Gaga FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

