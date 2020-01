Clima, Trump: “Greta Thunberg dovrebbe concentrarsi su altri Paesi, non sugli USA” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo il presidente Trump Greta Thunberg dovrebbe rivolgere la sua attenzione non agli Stati Uniti ma a quei Paesi che stanno inquinando davvero il pianeta: lo ha affermato il tycoon in occasione della conferenza stampa che ha concluso la sua partecipazione al World Economic Forum di Davos. “Credo che Greta debba iniziare a lavorare su questi Paesi“.L'articolo Clima, Trump: “Greta Thunberg dovrebbe concentrarsi su altri Paesi, non sugli USA” Meteo Web. meteoweb.eu

