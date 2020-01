Claudia Gerini si confessa sul nuovo fidanzato, Verdone e Boncompagni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Claudia Gerini si confessa sul settimanale Oggi, svelando l’amore per Simon Clementi, il manager che ha rubato il suo cuore. Dopo la fine della relazione con Andrea Preti, l’attrice ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo che, come ha svelato lei stessa, potrebbe regalarle il terzo figlio. “È nata una bella storia – ha detto parlando del nuovo compagno -. Simon è un papà molto attento, questo suo lato “accudente” mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”. La Gerini ha confessato di essere molto innamorata, così tanto che sogna un futuro con Simon Clementi. In passato Claudia è stata sposata con Alessandro Enginoli da cui ha avuto la figlia Rosa, ma potrebbe ripetere il grande passo. “Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? – ha dichiarato -. Io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho ... dilei

AndreaDispenza : RT @ilmessaggeroit: Festival di Sanremo, Maurizio Costanzo stanga Monica Bellucci e Claudia Gerini: «Stessero a casa loro» - lamescolanza : Maurizio Costanzo a gamba tesa: 'Claudia Gerini e Michelle Hunziker contro Sanremo perché non sono state scelte’ -… -