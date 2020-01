Civitanova-Monza in tv oggi: orario, programma, streaming, sestetti Coppa Italia volley 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) oggi mercoledì 22 gennaio si gioca Civitanova-Monza, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La Lube partirà con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico, i Campioni d’Italia si presentano all’appuntamento forti del primo posto in classifica e inseguono la qualificazione alla Final Four di Bologna in programma nel weekend del 22-23 febbraio. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi non dovranno sottovalutare gli arrembanti brianzoli, qualificati all’appuntamento da ottava forza della SuperLega al termine del girone d’andata: in una partita da dentro o fuori può succedere davvero di tutto. I cucinieri si faranno trascinare dai fuoriclasse Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho per proseguire la caccia al trofeo mentre dall’altra parte della rete si spera di recuperare Bartosz Kurek per giocarsela fino in fondo con ... oasport

