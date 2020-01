Cina: nuovo coronavirus può mutare, rischio epidemia si ampli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pechino, 22 gen. (askanews) – L’allarme per il nuovo coronavirus che si sta diffondendo a partire dalla Cina rischia di salire di livello: il viceministro della Commissione nazionale di sanità cinese Li Bin ha dichiarato che c’è il rischio di una mutazione del virus che renda ancor più concreto il rischio di un’epidemia galoppante. “Le evidenze mostrano che la malattia è attualmente trasmessa attraverso il tratto respiratorio e che esiste la possibilità di mutazione virale e un rischio maggiore”, ha affermato. Finora in Cina sono stati confermati 440 casi di contagio e nove morti. L’origine del contagio è stato individuato in un mercato ittico che “ha condotto transazioni illegali con animali selvatici”. Questo momento, secondo Li, è “la fase più critica” nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia. La Cina ha ... notizie

ilfoglio_it : Il misterioso virus in Cina è anche un nuovo test di credibilità per Pechino. Il primo caso in America dopo quelli… - riotta : 2005 l'influenza aviaria allarma il mondo, da noi ne scrive solo @corriere e i soliti quaquaraqua irridono 'In prim… - 53lz610 : RT @DanieleDragone1: In Cina nuovo Virus che uccide l'uomo, ma non dicono che il governo Cinese produce virus e armi biologiche che sperim… -