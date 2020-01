Ciclismo, escluse fratture per Viviani dopo la caduta al Tour Down Under. Il veronese ha un ginocchio dolorante (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elia Viviani, nella notte italiana, è stato vittima di una brutta caduta nelle fasi di avvicinamento alla volata nella frazione del Tour Down Under che si concludeva a Stirling. dopo la tappa l’azzurro si è recato all’ospedale per accertamenti, poiché aveva tutta la parte sinistra del corpo ricoperta da escoriazioni. I risultati degli esami, come riportato dallo stesso Viviani su Twitter, hanno rivelato che, per fortuna del veronese, fratture e traumi sono da escludersi. Tuttavia, il campione d’Europa, sempre stante quanto dice lui, ha un ginocchio particolarmente dolorante e sceglierà solo domani, di comune accordo con la squadra, se continuare a gareggiare oppure ritirarsi dalla corsa australiana. Una sventura che sicuramente non ci voleva per Elia, il quale, prima di tornare in Europa, avrebbe in programma anche altre corse in Australia, vale a dire la Race Torquay ... oasport

