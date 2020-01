#Chivuolesseremilionario – Puntata del 22/01/2020 – Il ritorno del quiz condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È la tua risposta definitiva? La accendiamo?. Per undici anni e 1.679 puntate questa domanda ha scandito le prime serate e i preserali di Canale 5. Lo scorso anno, ben dodici appuntamenti in prima serata hanno fatto tornare sugli schermi televisivi il quiz dei quiz, Chi vuol essere milionario?. Immancabile, nella veste di conduttore, il grande Gerry Scotti. CHI VUOL ESSERE MILIONARIO? | La storia Partito con diciotto appuntamenti nel preserale di Canale 5, tra il 22 … L'articolo #Chivuolesseremilionario – Puntata del 22/01/2020 – Il ritorno del quiz condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. unduetre

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.