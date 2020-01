Chiusura del ponte sul torrente Asa: Lanzara chiede soluzioni e tempi certi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti pontecagnano Faiano (Sa) – “Ringrazio la Provincia di Salerno per aver considerato la nostra proposta di valutare la possibilità di istituire un senso unico alternato nel tratto viario in prossimità del ponte sul torrente Asa che ha subìto una interruzione dallo scorso dicembre per motivi di sicurezza”. È quanto dichiarato dal sindaco di pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, per il quale l’aspetto della tutela della pubblica incolumità è fondamentale, ma altrettanto importante deve essere la garanzia, da parte delle Istituzioni, di condizioni di vita dignitose per chi vive in quelle zone. “Ad oggi i residenti sono costretti ad un totale isolamento che ha ripercussioni di carattere economico, specie sui gestori di attività commerciali, ma anche organizzativo – ha aggiunto il sindaco – Questo Comune, ed i suoi abitanti, ... anteprima24

nzingaretti : Quando siamo arrivati alla Regione il Cto di Roma rischiava la chiusura. Era stato svenduto per pagare i debiti. Og… - VoltItalia : Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna per Volt Emilia-Romagna e abbiamo bisogno del tuo aiuto! Questa… - Efisio31251859 : RT @CarloMaxBotta: Bene, dopo la censura e la chiusura del profilo tw, ho già recuperato il 3% dei vecchi follower???? Grazie a chi mi dà una… -