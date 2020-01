Chi è Vito Crimi, il successore di Luigi Di Maio alla guida del Movimento Cinque Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’incarico pro tempore di Vito Crimi come nuovo leader grillino è, al netto di sorprese, destinato a durare un paio di mesi: da quando cioè oggi, 22 gennaio, alle 17, al Tempio di Adriano di Roma Luigi Di Maio, attuale capo politico del Movimento 5 Stelle, annuncerà il suo passo indietro (o di lato) in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, fino agli Stati Generali pentastellati, previsti per metà marzo. Lui è Vito Crimi, classe 1972, palermitano: prende il posto dell’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla guida del Movimento in attesa dell’appuntamento con la riorganizzazione prevista tra due mesi. Il viceministro agli Interni è infatti il componente più anziano nell’Ufficio di Garanzia del Movimento. Insieme al suo nome si fa anche quello del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli – soprattutto dopo le ... open.online

