Chi è Vito Crimi, il "reggente" del Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'immagine più nota è quella dello streaming con Pierluigi Bersani, all'indomani delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. Vito Crimi era allora capogruppo dei senatori M5s e con la collega della Camera, Roberta Lombardi affrontò il segretario del Pd e candidato premier per la formazione del nuovo governo. Ma non ci fu nulla da fare. M5s, appena entrato in parlamento, voleva camminare da solo. Finito il suo mandato da presidente dei senatori - allora il regolamento del Movimento prevedeva una rotazione di tre mesi - Crimi ha proseguito il suo impegno, non solo come eletto, ma anche con incarichi di rilievo all'interno di M5s. Prima probiviro, ora membro più anziano del comitato dei garanti, da oggi reggente designato da Di Maio della creatura voluta da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Rieletto nel 2018 Crimi, palermitano di origine ma bresciano di ... agi

Affaritaliani : Vito Crimi, bestia nera degli editori Ecco chi è il nuovo capo dei grillini - MerloRosario : CHI GRIDAVA ONESTÀ,ONESTÀ CAPIREdiAVERE TRADITO L'IDEALEdiGIANROBERTO CASALEGGIO MAI CONilPD OGGI DARE DIMISSIONE.… - Agenzia_Italia : Chi è Vito #Crimi, il 'reggente' del Movimento 5 Stelle -