Chi è Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi attesa a Sanremo 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Influencer sui social, ma sempre molto riservata, Francesca Sofia Novello, attesa sul palco di Sanremo 2020, si è ritrovata improvvisamente così tanto al centro delle conversazioni dei media (e degli) italiani da sentire il bisogno di prendere la parola e dire la sua via instagram. Nel presentarla come una delle 10 ospiti femminili al fianco di Amadeus nella conduzione delle varie serate del festival della canzone italiana, era stata introdotta non solo con una certa insistenza sulla sua bellezza, ma soprattutto, da fidanzata di Valentino Rossi, come «scelta per la sua capacità di stare accanto a un grande uomo pur stando un passo dietro», frase subito riconosciuta come sessista al punto da generare una lettera aperta a firma di 29 parlamentari con richiesta di doverose scuse pubbliche. Encomiabile nel suo tentativo di mediazione, la modella e influencer ... gqitalia

MassimodeFavari : @sono_francesca Chi se lo piglia? - ricpuglisi : RT @rosalbareggio: @carlopiana @ricpuglisi @ladyonorato Il tema è proprio questo. Non si discute sulla libertà di esprimere opinioni divers… - rosalbareggio : @carlopiana @ricpuglisi @ladyonorato Il tema è proprio questo. Non si discute sulla libertà di esprimere opinioni d… -