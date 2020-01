Chi di bacio tradisce di bacio perisce, il tifoso ecuadoriano beccato con l’amante si giustifica: “Sono una vittima” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’avevamo detto che non era un’idea geniale andare allo stadio con l’amante. Il tifoso più famoso del web ne paga le conseguenze. Pochi giorni fa l’episodio del bacio in Ecuador, durante la gara di campionato tra Barcelona de Guayaquil e Delfin. La kiss cam che becca i due innamorati e il VIDEO che fa il giro del mondo. Un ragazzo abbraccia una ragazza e la bacia, la scena viene ripresa dalle telecamere e cala il gelo con i due che fanno finta di niente. Ora il giovane ecuadoriano, Deyvi Andrade, si scaglia contro i media che hanno fatto circolare il filmato e prova a giustificarsi negando l’evidenza per chiedere perdono all’ormai ex compagna. “Sono pentito, ho commesso in pubblico il mio errore e ti chiedo scusa, voglio rimediare. Le donne mi giudicano quando in realtà sono loro che ci fanno cadere nelle loro reti, io sono solo una ... calcioweb.eu

candyuta : un momento di silenzio per chi ultima qualcuno degli ateez comunque mi dispiace siete forti un bacio grande - Cateryna_78 : A chi avrà mandato il bacio Cristiano Ronaldo ? 1-0 #JuventusRoma #JuveRoma #TimCup - smrukie : ??? — grazie ?? chi sei che ti do un bacio ?? -