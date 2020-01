Che succede a PneumaticOne? Ordini saltati e rimborsi fantasma: “Risolveremo entro il mese” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) PneumaticOne, azienda con sede alle isole Canarie, da anni vende online gomme auto ad un prezzo scontato fino al 50%. Un affare per molti automobilisti. Negli ultimi mesi, tuttavia, decine di clienti italiani lamentano ritardi nella consegna e mancati rimborsi, tanto che si è fatta strada l’accusa di una possibile truffa. “Capiamo l’arrabbiatura dei nostri clienti – assicura PneumaticOne contattata da Fanpage.it – per la fine di gennaio risolveremo tutto”. fanpage

