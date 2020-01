“Che Dio ci aiuti” 6, torna suor Angela: anticipazioni e cast (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ ufficiale, è in arrivo la sesta stagione della fortunatissima fiction targata Rai: “Che Dio ci aiuti”. Elena Sofia Ricci è pronta a vestire nuovamente i panni di suor Angela. In onda nel 2021 Le riprese inizieranno ufficialmente in primavera, dunque è molto probabile che vedremo le puntate all’inizio del 2021. Per quanto riguarda il cast, confermate Elena Sofia Ricci e Diana Del Bufalo. Resta un’incognita Cristiano Caccamo: sembra che l’attore potrebbe non partecipare alle riprese. L'articolo “Che Dio ci aiuti” 6, torna suor Angela: anticipazioni e cast proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

