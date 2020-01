Cgil Caserta: attivo anche per il 2020 lo sportello orientamento al lavoro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con il nuovo anno è ripartito lo sportello SOL Cgil di Caserta. SOL è il Servizio di orientamento al lavoro offerto dalla Camera del lavoro di Caserta con Nidil Cgil (la categoria che rappresenta i lavoratori somministrati, precari, autonomi) per aiutare giovani, disoccupati, studenti e tutti i cittadini a districarsi nel mondo nel lavoro. Una bussola per non perdere la rotta in un mercato del lavoro sempre più frammentato e complesso. Lo sportello SOL Cgil fornisce consulenza per conoscere i propri diritti e le tutele, orientare nella ricerca del primo lavoro, assistere alla compilazione del CV e della lettera di presentazione, supportare precari e partite iva. “Il Sol nasce dall’esigenza del sindacato di rispondere ai cambiamenti sempre più veloci avvenuti nel mercato del lavoro, i cui risvolti problematici, specialmente nella nostra ... anteprima24

