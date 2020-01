Cavani Atletico Madrid, il padre: «Vorrei proseguisse lì la sua carriera» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il papà di Cavani, Luis, ha parlato dell’accordo tra il figlio e l’Atletico Madrid: ecco le sue parole sul destino dell’attaccante del Psg Luis Cavani, padre di Edinson, ha parlato ai microfoni di El Chiringuito sull’accordo tra il figlio e l’Atletico Madrid. LUIS Cavani – «Abbiamo ricevuto offerte da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma ci sono diversi fattori che ci hanno spinto ad accordarci con l’Atletico Madrid. Vorrei che proseguisse la sua carriera lì, ma dovesse restare al PSG sarà solo fino a giugno. Tuchel ha detto di aver bisogno di lui e l’argomento è delicato, perché credo che la loro principale paura sia quella di ritrovarselo di fronte in Champions League. Nelle ultime gare è sceso in campo solo per sei minuti, credo che il club lo stia trattando ingiustamente». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

