Caterina Balivo, Adriano Pappalardo a Vieni da Me si confessa sul Cantante Mascherato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La puntata odierna di Vieni da Me ha visto ospite in studio, in qualità di protagonista del format La Cassettiera, il Cantante Adriano Pappalardo. L’intervista è partita con la proiezione di una foto raffigurante la voce di Ricominciamo da giovane in compagnia di Lucio Battisti, suo grande amico, e dei rispettivi figli (che in quel periodo erano bambini e frequentavano una scuola inglese a Roma). Lo scatto ha rappresentato per Pappalardo l’occasione per ricordare il rapporto con l’indimenticabile Lucio. Il Cantante di Copertino ha speso parole di grande elogio per lui, specificando “Io che venivo da un paese, davanti a questo gigante mi sentivo piccolo”. Pappalardo ha altresì rivelato che non solo Battisti ai tempi lo prese nella sua scuderia, ma che diventò anche il suo produttore. L’intervista di Caterina Balivo ha toccato anche altre tematiche ... dilei

