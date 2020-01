Catania-Avellino, le probabili formazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – A distanza di cinque mesi dopo la pesante imbarcata (3-6), Catania e Avellino, si trovano nuovamente contro in occasione del recupero della prima giornata del girone di ritorno. Una sfida chiave per la truppa di Ezio Capuano che vorrà cancellare la sconfitta beffa contro il Teramo arrivata appena settantadue ore fa. Gli etnei arrivano all’appuntamento interno contro l’Avellino reduci da tre pareggi di fila. Dopo aver scontato il turno di squalifica, Capuano, tornerà nuovamente in panchina. Lupi in campo con il 3-5-1-1, ma con qualche novità di formazione. In difesa Morero osserverà un un turno di riposo per far posto a Zullo. A centrocampo rientra De Marco che ha scontato la squalifica contro il Teramo. La sorpresa potrebbe essere lo schieramento dal primo minuto dell’ultimo arrivato in casa Avellino, Izzillo. Le probabili ... anteprima24

ttcalciocatania : CATANIA VS AVELLINO: statistiche squadre in campionato a confronto - aquila7630 : Presentazione e info tv del match #Catania-#Avellino, valevole per il recupero della 20.a giornata del campionato d… - TuttoAvellinoit : Catania-Avellino, biancoverdi alla prova del nove con vista play-off. Presentazione gara e probabile formazione -