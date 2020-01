Casoria, carabiniere accoltellato durante una lite in famiglia: arrestato un 43enne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un carabiniere è stato accoltellato a Casoria, nella provincia di Napoli: intervenuto per sedare una lite in famiglia tra un uomo e sua madre, il militare dell’Arma è stato colpito ripetutamente alla testa; soccorso dal 118, è stato portato in ospedale, dove è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’uomo, un 43enne, è stato arrestato. Ha accoltellato ripetutamente un carabiniere a tal punto da spezzare la lama dell’arma: un uomo di 43 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. La vicenda a Casoria, nella provincia di Napoli: al 112 giunge la segnalazione di un litigio, un uomo e una donna che urlano, in un appartamento di via Diaz. Sul posto intervengono i carabinieri della locale Sezione Radiomobile, che trovano sul portone d’ingresso dell’edificio in questione una donna di 72 anni visibilmente scossa; ai militari ... limemagazine.eu

