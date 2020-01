Caso Garlasco, Alberto Stasi oggi. Cosa fa e come è diventato l’ex fidanzato e killer di Chiara Poggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alberto Stasi, condannato in Cassazione a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, prova per quanto possibile a condurre una vita normale. Lo fa all’interno del penitenziario di Bollate, dove sta scontando la condanna per aver ucciso la fidanzata Chiara. L’omicidio della giovane, all’epoca aveva 26 anni, è avvenuto a Garlasco, in provincia di Pavia, il mattino del 13 agosto 2007. Il Caso ha avuto una grande rilevanza mediatica in Italia, con un susseguirsi di interviste e programmi televisivi dedicati a questo Caso. Il 12 dicembre 2015 la Corte di Cassazione riconobbe definitivamente come colpevole del delitto il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, ex studente di economia e poi commercialista. Chiara fu assassinata a colpi di un oggetto contundente mai identificato (forse un martello), nella villetta di famiglia. Secondo gli ... caffeinamagazine

