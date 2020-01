Caso di peste suina in Italia: sequestrata carne cinese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Padova si è registrato un Caso di peste suina: sequestrate tonnellate di carne importata dalla Cina L’operazione della Guardia Finanza di Padova ha portato nella notte ad un maxi sequestro di carni suine provenienti dalla Cina. Tali prodotti alimentari, circa 10 tonnellate, sono stati importati illegalmente nell’Unione Europea e sono potenzialmente contaminati da peste … L'articolo Caso di peste suina in Italia: sequestrata carne cinese proviene da www.inews24.it. inews24

