Cartoomics 2020 tra eSports ed editoria: ecco le novità della 27esima edizione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cartoomics, l'evento tradizionalmente dedicato al mondo del fumetto, torna per l'edizione 2020 con tante novità, tra cui una forte sinergia con Milan Games Week, la più grande fiera italiana dedicata al mondo dei videogiochi. Dal 13 al 15 marzo, il quartiere espositivo di Fiera Milano si trasformerà in un vero e proprio consumer show che avrà tra i suoi protagonisti non solo il mondo dei fumetti, ma anche il gaming e l'entertainment a 360 gradi, tra serie tv, cinema, concerti e narrativa digitale. Attraverso un comunicato stampa, ecco tutti i dettagli della nuova edizione.La 27esima edizione di Cartoomics sarà caratterizzata da un nuovo concept espositivo dei padiglioni, strutturato con aree più ampie e funzionali per facilitare l'interazione tra appassionati di comics, cartoon, gamers ed espositori. Giochi di luce, aree relax e photo opportunity con elementi tematizzati per generare ... eurogamer

