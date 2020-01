Carlo Urbani, parla la vedova dell’infettivologo: «Morì di Sars per salvare vite. Rivivo oggi quei momenti» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Due notizie nelle ultime ore stanno destando parecchia preoccupazione: il blitz della Guardia di finanza di Padova, che ha sequestrato 10 tonnellate di carne proveniente illegalmente dalla Cina, nascosta nel doppio fondo di un camion, subito incenerita, e l’allarme di influenza suina a Nocera Inferiore, dove tre infermieri sono stati contagiati dal virus AH1N1. Il Corriere della Sera ha pubblicato stamani l’intervista alla vedova di Carlo Urbani, medico marchigiano deceduto nel 2003 a Bangkok, per la temuta Sars. «Mio marito Carlo Morì di Sars. Era infettivologo: quel giorno di 16 anni fa lo chiamarono e non si tirò indietro», ha ricordato la donna. Carlo Urbani, parla la vedova dell’infettivologo: «Morì di Sars per salvare vite. Rivivo oggi quei momenti» Il dottor Carlo Urbani è morto il 29 marzo del 2003 a Bangkok dopo aver contratto la Sars, sindrome respiratoria ... urbanpost

