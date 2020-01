Carl Brave, è uscito il nuovo singolo “Che Poi” – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Che Poi” è il titolo del tanto atteso nuovo singolo di Carl Brave, cantante romano Indie-Pop che, negli ultimi tempi, ha spopolato nelle classifiche italiane. Dopo l’enorme successo ottenuto quest’estate con il singolo “Vivere Tutte Le Vite”, in collaborazione con Elisa , l’artista trentenne torna con un nuovo fortissimo pezzo. Il singolo è stato lanciato a mezzanotte e, proprio oggi, il cantante ha rilasciato il VIDEO ufficiale. Quest’ultimo vede protagonista uno straordinario Carlo Verdone nelle vesti di un imperatore romano. Il VIDEOclip è infatti ambientato in un’Antica Roma, ironicamente rivisitata in chiave moderna. Tra elmi e scudi antichi l’artista accompagna oggetti contemporanei come lo smartphone e l’automobile, rendendo decisamente unica l’ambientazione. Il VIDEO inizia con lo stesso Carl che, a ... trendit

shinefortay : la nuova di carl brave non mi piace ma il video? carlo verdone e antica roma? that’s my brand - framicu : Nella nuova canzone di Carl brave non c'è neanche un eh eh eh ?? - ninaoraloso : RT @radiodeejay: L'avete visto? #CarlBrave #ChePoi -