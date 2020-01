Cannabis : M5S - 'confronto doveroso per costruire nuovo percorso legalità' : Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - Un incontro sulla canapa per "fugare ogni inganno e falsità" e "costruire un nuovo percorso di legalità". E' questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dal M5S per domani, giovedì 23 gennaio, alle 16, alla Real Fonderia di Palermo. Un incontro-dibattito sulla canap

Cannabis light - M5s - Pd - Leu e +Europa firmano emendamento al Milleproroghe per liberalizzarla. Salvini : “Vergogna” : Ventinove deputati di M5s, Pd, Leu e +Europa hanno firmato un emendamento al decreto Milleproroghe che punta a chiedere la liberalizzazione della Cannabis light. E all’elenco dei prodotti che si possono ottenere dalla coltivazione della canapa e che possono essere commercializzati, i deputati chiedono di aggiungere i “preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,5 per cento ...

Cannabis : Evi (M5S) - ‘interrogazione a Parlamento - Ue prenda posizione’ : Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La produzione di canapa è ostacolata da assurdi pregiudizi che ne impediscono lo sviluppo. Per questo ho depositato un’interrogazione per chiedere all’Europa di prendere una posizione definitiva sull’argomento!”. Lo scrive su twitter Eleonora Evi, eurodeputata M5S. L'articolo Cannabis: Evi (M5S), ‘interrogazione a Parlamento, Ue prenda posizione’ sembra essere il ...

Cannabis - Cassazione : “Non è reato coltivare piante in casa se poche e per uso personale”. Mantero (M5s) : “Ora politica agisca” : coltivare la Cannabis in casa, se le piante sono poche e per uso personale, non è reato. Lo hanno sancito le Sezioni unite penali della Cassazione nell’udienza del 19 dicembre scorso, chiamata a esprimersi su un ricorso presentato il 21 ottobre. La sentenza, con le relative motivazioni, deve essere ancora depositata: intanto però il massimo organo della Corte, che fa giurisprudenza, ha deliberato che non costituiscono reato “le ...

Coltivare Cannabis in casa per uso personale non è reato. Lo stabilisce una massima della Cassazione. Mantero (M5S) : “Sentenza storica. Aperta una strada - ora tocca a noi” : Non sarà più reato Coltivare in minime quantità la Cannabis in casa. E’ quanto hanno stabilito, il 19 dicembre scorso, le sezioni unite penali della Cassazione. La Corte suprema ha deliberato, per la prima volta, che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”. “Il reato di coltivazione di stupefacente – si legge nella massima provvisoria emessa dalla Corte ...

Pd e M5s a sostegno della Cannabis light? Roberto Burioni mette in guardia : "Occhio - può essere pericolosa" : Probabilmente è un dibattito che non finirà mai, ma intanto registriamo che l' ultima moda presso il governo, cioè Pd e Cinquestelle, è che la cannabis light non sarebbe considerabile una droga: perché la percentuale di tetraidrocannabinolo (Thc) sarebbe inferiore allo 0,5% e quindi la sostanza non

Cannabis light - Buffagni (M5s) fa il test anti droga e mostra i risultati in un video : “Sfido tutti i parlamentari a fare lo stesso” : “Negli scorsi giorni ho sfidato tutti i parlamentari che parlano tanto di Cannabis light a fare il test anti-droga. Oggi a L’aria che tira La7 mi sono impegnato a farlo io in prima persona, ecco i risultati. Trasparenza significa questo”. Lo afferma Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico del M5s in un video postato su Facebook nel quale mostra i risultati negativi del test L'articolo Cannabis light, Buffagni (M5s) ...

Ma che si sono fumati! La Lega contro la scienza solo per fini politici. Parla il deputato M5S - Brescia : “Calendarizzare il ddl sulla Cannabis light” : Una decisione politica e non “esclusivamente tecnica” e che, di fatto, lascia gli agricoltori del settore in una situazione di assoluta incertezza e, soprattutto, non consente allo Stato di incassare un maxi-gettito su un giro d’affari di 150 milioni di euro. Questo è il duro j’accuse del deputato M5S Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionale della Camera, dopo la decisione della presidente del Senato, Elisabetta ...

Manovra - stralciata la norma sulla Cannabis light. Il M5S : 12 mila posti di lavoro a rischio per colpa dell’ignoranza : Dichiarato inammissibile l’emendamento sulla vendita dal primo gennaio. Il senatore Mantero: «Folle fare paragoni con la droga. Casellati ha ceduto al pressing dell’opposizione». Bagarre in Aula

Via libera del Senato alla Manovra. Scontro sulla Cannabis e bagarre M5S : Caos in Aula, Scontro 5S-Casellati su cannabis. L’accusa dei pentastellati: ‘Pressioni dalla sua parte politica’. A due mesi esatti dal Consiglio dei ministri che la varò, la manovra riceve il primo via libera parlamentare. Il Senato approva con 166 sì e 128 no al voto di fiducia: nel M5s spunta una pattuglia di dissidenti, con […] L'articolo Via libera del Senato alla Manovra. Scontro sulla cannabis e bagarre M5S ...

Manovra - stop alla Cannabis. Bagarre in aula sulla Casellati. La Russa a un senatore M5s : «Drogato» – Video : Nella battaglia, traversale all’approvazione della Manovra, il centrodestra si aggiudica la partita sulla legalizzazione della cannabis light. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato all’aula del Senato il giudizio di inammissibilità della norma che avrebbe consentito la vendita della canapa con un limite massimo di Thc del 0,5%. Il centrodestra ha accolto con applausi e urla l’annuncio della presidente. ...

Cannabis light - salta la regolamentazione ma l'M5s annuncia una nuova battaglia : La tagliola del Presidente del Senato esclude dalla manovra le norme che erano già state approvate in commissione bilancio...

Cannabis Light - la Casellati ‘provoca’ il M5s : “Se ritenete la misura importante fatevi un disegno di legge” : Scontro M5s-Casellati sulla Cannabis. La presidente del Senato ‘provoca’ il partito: “Se ritenete la misura importante fatevi un disegno di legge”. ROMA – Duro scontro tra il M5s e la presidente Casellati sulla Cannabis durante il voto alla manovra. A scatenare la reazione dei grillini è stata la decisione dell’inquilino di Palazzo Madama di considerare “inammissibile” l’emendamento ...